Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Así quedó uno de los locales afectados por el incendio registrado durante la mañana en el centro comercial Ciudad del Este, se trata de Kilosophy, establecimiento del Dr. Donald Vega, que sufrió afectaciones luego de que las llamas provocaran daños en el techo de la estructura.

Horas después del incendio, las lluvias ingresaron por la parte del techo que quedó descubierta y provocaron inundaciones dentro del local.

En un video, el Dr. Vega mostró cómo el agua alcanzó diferentes espacios del establecimiento, en algunas áreas se acumuló aproximadamente 2 centímetros de agua, mientras que consultorios y una bodega quedaron completamente mojados.

A esto se sumó la presencia de ceniza y residuos del incendio, que quedaron esparcidos en diferentes sectores del inmueble.

Ante las condiciones del lugar, parte de los artículos tuvo que ser retirada y otros fueron cubiertos para intentar protegerlos del agua y la humedad.

El principal problema ahora es el daño estructural en el techo, ya que mientras no sea reparado, el establecimiento podría continuar expuesto al ingreso de agua cada vez que se presenten lluvias.

“Las próximas jornadas estarán dedicadas a la limpieza y evaluación de los daños. También analiza si el establecimiento podrá continuar funcionando en ese sitio o si será necesario trasladar temporalmente sus operaciones”, indicó Vega.

Mientras se define la situación, informó a sus pacientes que los servicios continuarán ofreciéndose de manera virtual o en otros establecimientos.

Las imágenes muestran las condiciones en las que quedó el local tras enfrentar primero el incendio y posteriormente el ingreso de agua provocado por las lluvias.