Después de que en la fecha anterior de la Liga rusa el delantero tico Manfred Ugalde marcara el primer gol de todo el certamen, al siguiente juego hace dos.

Y es que la presión era mucha. Terminó de goleador el semestre pasado con 17 tanto y esta vez tenía la pólvora mojada. Pero ese primer tanto lo encendió y se destapó este domingo en juego del Spartak Moscú ante el Krylya Sovetov Samara.

Волевая победа дома! ❤️🤍



Решающие голы на счету Манфреда Угальде 👏 pic.twitter.com/VZhhjsLzCB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 21, 2025

El cotejo lo empezó ganando el rival del equipo del tico muy temprano. Vladimir Ignatenko al minuto 6 los ponía en ventaja, hasta que apareció el costarricense. A los minutos 52 y 70 Ugalde volvió a besar las redes.

En sus redes sociales los rusos publicaron “¡Victoria de regreso en casa! Los goles decisivos los marcó Manfred Ugalde”.

El tico fue el mejor valorado del encuentro con un 8.5 y lo destacado es que no apareció en la formación estelar. Entró al terreno de juego hasta el minuto 46, al inicio de la etapa complementaria, en lugar de su compañero, Levi García de Trinidad y Tobago.

Esperamos que siga encendido, pues eso le urge a la Sele que se mide el 9 de octubre a Honduras, en San Pedro Sula, por la eliminatoria mundialista.