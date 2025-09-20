La Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Pública, lograron la captura de un sujeto requerido por fraude informático y hurto.

El sospechoso de apellido Campos era requerido por la Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según las autoridades, al momento de su detención portaba varias tarjetas de crédito y debido presuntamente sustraídas y que al parecer habrían sido utilizadas previo a la captura. Además, portaba varias dosis de drogas ilícitas, entre ellas crack y marihuana.

El operativo se realizó en el centro de San José, donde el sospechoso fue aprehendido tras labores de vigilancia e inteligencia desarrolladas por la DIAC.

El sujeto fue remitido a la Sección de Hurtos del OIJ, para el proceso judicial correspondiente.