La Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Pública local lograron la aprehensión de un adulto mayor de 69 años, por sustraer un bulto a una estudiante en el centro de San José.

El sospechoso, de apellido Badilla, fue detenido el viernes pasado, en el centro de San José, específicamente en la Avenida 4, entre calles 0 y 2, por medio del seguimiento realizado por agentes de inteligencia de la DIAC.

Badilla, mantiene un amplio expediente judicial, con antecedentes por hurto simple, robo simple, tentativa de hurto y robo agravado. Además, se le vincula recientemente con la sustracción de hecho que fue captado por una cámara de seguridad, según las autoridades.

El sujeto fue trasladado al Primer Circuito Judicial para el proceso judicial correspondiente.