Video: Detienen a sospechoso de decapitar a mujer en Turrialba

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de apellido Rosales sospechoso de acabar con la vida de una mujer de apellido Royo, en Turrialba.

Estas labores se vienen desarrollando desde hace dos años y, según los reportes de las autoridades, él sería el encargado de dedicarse a la venta de drogas.

Un grupo de oficiales se dirigió en conjunto hacia la vivienda del detenido. Los perros que estaban dentro de la casa ladraron con mucha fuerza y esa fue la primera señal de lo que estaba por suceder.

Para el OIJ, esta captura es un avance para dar un golpe al crimen organizado y venta de sustancias ilícitas que han causado mucho daño en el país.

Una vez que abrieron el portón, los agentes lograron la captura de Rosales.

“Esto tiene que ver con trabajos que hemos venido haciendo muy tenaz y arduamente en diferentes comunidades del país en contra del narcomenudeo, porque bueno, esto afecta a la juventud, afecta a la niñez”, expresó

De acuerdo con la investigación de este caso, se presume que la víctima fue interceptada por algunas personas que luego la llevaron a una casa, donde la asesinaron de siete disparos y la decapitaron.