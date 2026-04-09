Video: Destruyen túneles de minería ilegal en Crucitas

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

En un operativo táctico liderado por la Unidad Especial de Intervención (UEI), adscrita al Ministerio de la Presidencia, se ejecutó la destrucción masiva de túneles utilizados para la minería ilegal en el fallido proyecto Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Las acciones, que emplearon explosivos controlados, se concentraron en la finca Vivoyet, e impactaron directamente las excavaciones situadas en los cerros Fortuna y Botija.

La magnitud de las obras desmanteladas revela la gravedad del saqueo: se detectaron pozos verticales de hasta 30 metros de profundidad y túneles horizontales que se extienden por más de 120 metros, entre ellos se encuentra un túnel de grandes dimensiones dado a conocer por Grupo Extra a finales de 2025 en el cerro Botija.

Túneles en Crucitas. Foto: Wilbert Hernández.

Estas estructuras han facilitado la extracción ilícita de oro durante aproximadamente 10 años, periodo en el cual los recursos naturales del país han sido objeto de un constante despojo por parte de mineros ilegales.

De acuerdo con los reportes, la mayoría de los involucrados en estas actividades son de origen nicaragüense, y la problemática ha migrado recientemente hacia el cerro Conchuditas, ubicado a escasos 50 metros del río San Juan.

Foto: Wilbert Hernández

Con estas intervenciones, las autoridades buscan clausurar las vías de acceso a los yacimientos y mitigar el impacto de una situación que suma una década de impunidad.

Aunque las detonaciones marcan un hito en la recuperación del control territorial, la vigilancia constante en los puntos críticos sigue siendo el mayor desafío para las autoridades nacionales.

Nota del periodista Cristian Fallas Vidal