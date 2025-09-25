La Policía Municipal de San José demolió el búnker conocido como “La Papaya”, ubicado en el sector de la 25 de Julio, en Hatillo.

El operativo se enmarca dentro de la estrategia de recuperación de espacios inseguros que impulsa la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Con esta intervención, se busca evitar que la estructura continúe siendo utilizada para la venta y el consumo de drogas.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de un plan sostenido de control, dirigido a disminuir la presencia de puntos de expendio y a reforzar la seguridad en los barrios capitalinos.