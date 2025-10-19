Video: Desove masivo de tortugas atrae a visitantes en Playa Ostional

Este sábado, Playa Ostional, en Guanacaste, vive un espectáculo natural con el desove masivo de tortugas lora (Lepidochelys olivacea), un evento que cada año atrae a vecinos, turistas y amantes de la naturaleza.

Desde las primeras horas del día, decenas de tortugas llegan a la costa para depositar sus huevos, en el segundo día consecutivo de esta arribada.

Video: Manuel Gutiérrez

Guías locales y miembros de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Ostional informan que el fenómeno comenzó la madrugada del viernes y se extenderá durante el fin de semana.

Las condiciones del mar y de la arena se mantienen favorables y permiten que las tortugas completen su proceso de anidación sin dificultades.

Vecinos, voluntarios y guías turísticos protegen los nidos y controlan el ingreso de visitantes para resguardar el hábitat y la seguridad de los animales.

Fotografía: Manuel Gutiérrez

Ostional figura entre los principales sitios de desove de la tortuga lora a nivel mundial. Esta especie enfrenta amenazas por el cambio climático, la contaminación marina y la caza ilegal.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la ADI Ostional exhortan a los visitantes a respetar las normas, ingresar únicamente con guías autorizados y evitar el uso de luces o ruidos que alteren a las tortugas.

Fotografía: Manuel Gutiérrez

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.