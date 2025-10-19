Video: Desove masivo de tortugas atrae a visitantes en Playa Ostional

En el segundo día consecutivo de esta arribada

Este sábado, Playa Ostional, en Guanacaste, vive un espectáculo natural con el desove masivo de tortugas lora (Lepidochelys olivacea), un evento que cada año atrae a vecinos, turistas y amantes de la naturaleza.

Desde las primeras horas del día, decenas de tortugas llegan a la costa para depositar sus huevos, en el segundo día consecutivo de esta arribada.

Video: Manuel Gutiérrez

Guías locales y miembros de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Ostional informan que el fenómeno comenzó la madrugada del viernes y se extenderá durante el fin de semana.

Las condiciones del mar y de la arena se mantienen favorables y permiten que las tortugas completen su proceso de anidación sin dificultades.

Vecinos, voluntarios y guías turísticos protegen los nidos y controlan el ingreso de visitantes para resguardar el hábitat y la seguridad de los animales.

Fotografía: Manuel Gutiérrez

Ostional figura entre los principales sitios de desove de la tortuga lora a nivel mundial. Esta especie enfrenta amenazas por el cambio climático, la contaminación marina y la caza ilegal.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la ADI Ostional exhortan a los visitantes a respetar las normas, ingresar únicamente con guías autorizados y evitar el uso de luces o ruidos que alteren a las tortugas.

Fotografía: Manuel Gutiérrez

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.