Video: Descubren escondite secreto en hueco en La Reforma 

Un operativo realizado por la Policía Penitenciaria en el centro penal La Reforma permitió descubrir un hueco construido por privados de libertad para ocultar teléfonos celulares, además del decomiso de armas blancas, droga y otros artículos prohibidos.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, durante la inspección los oficiales localizaron un escondite en el área de los baños de uno de los módulos, donde los internos mantenían ocultos los dispositivos móviles.

En el lugar se decomisaron tres teléfonos celulares, tres chips para celular, cuatro adaptadores de carga, un cable USB, 13 pipas hechizas, 0,03 gramos de aparente marihuana y 24 armas blancas.

Las autoridades realizaron una revisión detallada del módulo hasta detectar la cavidad utilizada para esconder los artículos ilícitos.

El Ministerio de Justicia indicó que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes para fortalecer el control dentro de los centros penitenciarios y evitar el ingreso o permanencia de objetos prohibidos.

Sr. Luis Carlos Jiménez, jefe policial CAI Reforma.