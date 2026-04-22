Un grupo de manifestantes universitarios habría sido atropellado durante la manifestación que se mantiene en San Pedro debido a la posición del gobierno de no aumentar el Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

Según los videos que circulan en redes sociales, el hecho se habría dado esta noche en las inmediaciones del Outlet Mall, en San Pedro, donde un grupo de universitarios mantiene un bloqueo de la carretera a forma de protesta.

Además de dicho punto, los universitarios se mantienen en frente a la Universidad Nacional (UNA) en una manifestación simultanea por el abandono del Poder Ejecutivo de las negociaciones del FEES.

Keneduar Herrera, Presidente AECP – UCR

Marco Viquez, presidente de la Federaciones de Estudiantes de la UNA, aseguró que el cierre se dio por el “descontento que tenemos con el gobierno por esta negociación del FEES tan indignante”, donde el presidente Chaves se hizo presente esta tarde.

Tiryth Vindas Campos, Activista y Defensora de los Derechos Humanos

Las sesiones entre el Poder Ejecutivo y las universidades habrían fallado tras tres intentos, ya que los ministros propusieron un 0% de aumento, mientras que los centros de enseñanza solicitaban un 2,94% de incremento para el FEES.