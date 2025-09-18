La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó el decomiso de dosis de droga etiquetada con precios como si fuera un supermercado.

Los agentes intervinieron una venta de droga que operaba desde dos viviendas ubicadas en la Urbanización La Angosta, en el distrito de La Guácima, en la provincia de Alajuela.

Tras varios meses de investigación, los agentes antidrogas lograron observar que los estupefacientes llevaban colocado su respectivo precio, como si fueran productos de un supermercado.

En el mes de abril del presente año, la policía antidrogas intervino una vivienda en esta misma urbanización, que también colocaba los precios a las sustancias prohibidas, por lo que no se descarta que sean parte de una misma organización delictiva.

La PCD detuvo a dos hombres como sospechosos de dedicarse a este ilegal negocio:

Uno es de apellido Arguedas, de 56 años, con antecedentes por infracción a la Ley de Licores, consumo y tenencia de drogas

El otro, de apellido Santamaría, de 23 años, con pasadas por consumo y tenencia de drogas.

Luego del registro al inmueble, se decomisó:

Crack: 201 dosis y 25 envoltorios con varios trozos en su interior.

Cocaína. 26 dosis.

Marihuana. 64 envoltorios con un peso total de 310 gramos.

Marihuana. Seis recipientes plásticos con aparente marihuana con precios de 4.000 y 11.000 colones.

Éxtasis. 26 pastillas con precio de 2.500 colones c/u.

LSD: 01 Lámina de papel con aparente LSD.

Diez vaporizadores con aparente THC.

Colones: ₵ 78.000

Fotografía cortesía MSP

Fotografía cortesía MSP

Fotografía cortesía MSP

En los allanamientos participaron oficiales de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal y la Fuerza Pública.

Este trabajo se realizó gracias a las denuncias recibidas a la línea gratuita y confidencial 1-1-7-6

Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, enfrentarán una causa por el delito de venta de drogas.