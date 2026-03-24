Video: Cuerpo hallado en Cartago estaba en precipicio

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El cuerpo hallado en El Congo, en Jiménez de Cartago, se encontraba en un precipicio de aproximadamente 5 metros de altura y con heridas por arma de fuego en cabeza y pecho.

La víctima sería un hombre vecino de Tucurrique, de aproximadamente 45 años, quien habría sido localizado minutos antes de las 7 p.m. de este martes.

Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en el sitio realizando las distintas pesquisas como el levantamiento del cuerpo, así como la recolección de indicios para esclarecer el hecho.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.