Personal de la Cruz Roja Costarricense (CRC) y de la Fuerza Pública, atendieron un parto en vía pública ocurrido en Tambor de Cureña de Sarapiquí.

Los hechos ocurrieron pasadas las 7:00 a.m. de este jueves cuando las autoridades recibieron la alerta mientras la mujer era trasladada en un vehículo tipo pick-up.

Las autoridades lograron ayudar a la paciente, atender el parto y trasladar a la paciente en condición urgente al centro médico.

“Un nacimiento siempre nos recuerda por qué estamos aquí: para cuidar y salvar vidas”, señaló la Cruz Roja.