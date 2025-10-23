La Sección de Asaltos del Organismo Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a las 5 personas que se observan en la grabación, ya que figuran como sospechosos un asalto.

Los hechos ocurrieron el 13 de julio del 2025 a las 8:20 p.m. en Curridabat, San José, cuando en apariencia los sospechosos ingresaron a un supermercado (presuntamente un Maxi Palí) y con mascarillas, guantes y armas de fuego amenazaron a los dependientes, además de presuntamente llevarse el dinero en efectivo que se encontraba en las cajas registradoras.

Sobre los sujetos

Sospechoso #1: Masculino, tez trigueña clara, de 1.70m de estatura aproximadamente, contextura media, de 30 años aproximadamente, cabello color negro, tiene un tatuaje en la mano derecha, vestía pantalón color negro, suéter color negro con estampado color blanco en la parte frontal, tenis color gris con blanco, utilizaba gorra color azul con la visera color blanco con un logo en la parte frontal.

Sospechoso #2: Masculino, piel trigueña clara, de 1.75m de estatura aproximadamente, contextura media, vestía camiseta color gris, suéter color negro, pantalón color negro y tenis color negro.

Sospechoso #3: Masculino, tez trigueña clara, contextura media, vestía suéter color negro, pantalón color café, utilizaba guantes y llevaba dos bolsos color negro.

Sospechoso #4: Masculino, tez trigueña clara, contextura delgada, de 40 años aproximadamente, vestía pantalón tipo buzo color negro, suéter color negro, tenis color rojo, utilizaba lentes medicados y gorra color negro con letras color blanco en la parte frontal.

Sospechoso #5: Masculino, tez trigueña clara, contextura delgada, de 35 años aproximadamente, vestía pantalón de mezclilla, suéter color azul y tenis color negro.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.