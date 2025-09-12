La diputada oficialista Ada Acuña recibió abucheos de algunas estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) este viernes, al retirarse de una actividad por la celebración de la independencia a la que fue invitada.

En el perfil de Instagram, de la Federación de Estudiantes de esta universidad, se escuchan los gritos de “fuera, fuera” y además le gritaron “recortista”, esto en relación con las últimas negociaciones del FEES y el Gobierno.

Bochornoso

Acuña reaccionó a lo ocurrido lamentando la situación y calificando de bochornosa la reacción de este grupo de estudiantes.

Explicó que fue invitada, por parte de la vicerrectoría de Extensión de la UNA, a un acto de conmemoración de los 204 años de a independencia.

“Una institución a la que le guardo muchísimo cariño, porque soy fruto de las universidades públicas”, afirmó.

“De forma bochornosa, algunos estudiantes aprovecharon el momento democrático para emprender con discursos y acciones políticas en contra del Presidente Rodrigo Chaves y mi persona, en calidad de diputada de gobierno”, agregó.

Acuña enfatizó que nunca ha promovido recortes presupuestarios a las universidades públicas.

“Como exmiembro de la Comisión de Hacendarios, siempre abogué por la eficiencia en el uso de recursos públicos”, comentó.

Acuña dijo que pese a la invitación, le pidieron retirarse del lugar, lo que hizo “con la mano en el pecho, y en mi bandera, porque mi defensa siempre ha sido clara, por la calidad y transparencia en la educación superior pública. Creyendo profundamente que la diferencia de criterios nos enriquece como democracia, lo que no nos enaltece es la falta de respeto.”