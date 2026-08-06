Video: Christopher Núñez destaca con gol en Grecia

El costarricense Christopher Núñez anotó este miércoles con su equipo, el Atromitos FC de Grecia, en un partido de pretemporada contra el Stal Rzeszow de Polonia.

La anotación del tico cayó a los 13 minutos de juego y fue el que abrió la cuenta en el amistoso que sirve como preparación para la próxima temporada del fútbol europeo.

El volante recibió un balón que vino desde la banda derecha y, sin marca del rival, definió de pierna derecha para enviar la pelota al fondo del arco.

Al final del duelo, el Atromitos FC se dejó la victoria con marcador de 2-1 y el tico dejó buenas sensaciones en lo que representa su segunda aventura en el balompié griego.

Núñez extendió su ligamen con el Club Sport Cartaginés hasta 2028 y tras esta movida contractual, aceptó ir en condición de préstamo a dicho club.