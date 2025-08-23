Un accidente de tránsito registrado la mañana de este sábado genera fuertes presas en el sector de Tibás en San José.
El hecho ocurrió alrededor de las 11:50 a.m., en la cuesta después del nuevo Pequeño Mundo, sentido San José – Heredia.
De acuerdo con los reportes preliminares, un carro colisionó contra un bus cuando ambos transitaban por la zona, lo que ocasionó el congestionamiento vial.
Usuarios en carretera informaron que las presas se extienden principalmente hacia la entrada a Tibás, mientras las autoridades coordinan la atención del accidente.