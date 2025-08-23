Un accidente de tránsito registrado la mañana de este sábado genera fuertes presas en el sector de Tibás en San José.

Choque entre carro y bus.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:50 a.m., en la cuesta después del nuevo Pequeño Mundo, sentido San José – Heredia.

Choque entre carro y bus.

De acuerdo con los reportes preliminares, un carro colisionó contra un bus cuando ambos transitaban por la zona, lo que ocasionó el congestionamiento vial.

Choque entre carro y bus.

Usuarios en carretera informaron que las presas se extienden principalmente hacia la entrada a Tibás, mientras las autoridades coordinan la atención del accidente.