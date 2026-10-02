Video: Choque deja dos heridos en Guayabo de Mora

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó dos personas heridas la noche de este viernes en Guayabo de Mora.

La emergencia se reportó cerca de las 7:30 p. m. y, al llegar al sitio, personal de la Cruz Roja Costarricense atendió a dos personas, uno de ellos en condición crítica y el otro en condición urgente.

Alejandro Guillén, vocero de la Cruz Roja Costarricense

Ambos fueron trasladados en dos ambulancias hasta el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), donde recibieron atención médica.

Para atender el accidente, la Cruz Roja movilizó un total de cuatro vehículos de emergencia.

Redacción: Luis Diego Mora