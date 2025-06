Luego de la eliminación de Panamá de la Copa Oro por penales ante Honduras, el fútbol centroamericano esperó la reacción del polémico periodista panameño “Chepe Bomba”.

Cuando se creía que tiraría duro por la eliminación, sucedió lo inesperado. Subió un video mediante sus redes sociales donde se le ve tranquilo, diciendo que no pasa nada por la eliminación de Panamá.

“Señores… no pasó absolutamente nada. No nos dejemos llevar del humo, de la falta de honestidad y de la falta de humildad de parte de Honduras. Panamá fue 100% mejor que Honduras. Faltó la determinación para cerrar el compromiso, pero por fútbol Panamá sigue siendo la número 1 de Centroamérica. Unos penales no deciden nada, seguimos siendo Papamá“, dice parte del video.