El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, dio declaraciones a la prensa luego de poner la querella por prevaricato contra cuatro magistrados.

El expresidente también se refirió a las visas.

” Por algo están desvisados, por algo no los dejan viajar a los Estados Unidos de América porque los consideran un peligro para la estabilidad de los Estados Unidos. Imagínense lo que representan para nuestra propia y bendita patria”, dijo Chaves.

Esta decisión responde a que la Sala IV ordenó al Congreso el nombramiento de los magistrados suplentes.

Los magistrados a los que se les presentará la querella son: