Video: Carro choca contra árbol y deja 4 personas heridas

Un total de 4 personas se vieron involucradas en una colisión de un vehículo contra un árbol, esto en Santa Cruz de Guanacaste.

Por razones que todavía se desconocen, el conductor perdió el control, se salió de la carretera y chocó.

En el suceso, cuatro personas se vieron involucradas, de las cuales, tres fueron trasladadas al centro médico de la localidad en condición delicada, mientras que uno de los que viajaba se rehusó a ser atendido.

En total, la Cruz Roja Costarricense atendió siete accidentes de tránsito durante la noche del 30 de abril y la madrugada de este 1 de mayo, de los cuales, en cinco hubo motociclistas involucrados.

El primero de las colisiones se registró a las 6:07 p.m. en Corredores de Puntarenas, tras un choque de vehículo liviano contra una motocicleta.Tras este incidente, se atendieron a dos personas que fueron trasladadas en condición crítica al Hospital de Ciudad Neilly.

En Carrillos de Poás, dos motociclistas colisionaron a las 6:43 p.m. y dejó un saldo de dos hombres heridos. Uno de ellos no quiso ser atendido, mientras que el otro, de 19 años, tenía heridas de consideración y se le atendió en el Hospital de Alajuela.

En Cutris de San Carlos, un hombre de 60 años se volcó mientras conducía su motocicleta. El hecho se dio a las 7: 04 p.m. y luego de la atención de los cruzrojistas, fue trasladado a la Clínica de Santa Clara con varias lesiones graves en su cuerpo.

Un motociclista de 37 años chocó con un tráiler en Turrúcares de Alajuela. El incidente se dio a las 12:37 a.m. y debido a la gravedad del hecho, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

En Nicoya, Guanacaste, un hombre de aproximadamente 20 años derrapó mientras conducía su motocicleta a las 2:53 de la madrugada y debido a la gravedad de sus lesiones, fue enviado al hospital de la localidad.

Un choque entre un vehículo y un autobús se presentó y dejó solo un susto para 8 personas. El incidente se dio a las 5:18 a.m. y no hubo personas con lesiones importantes.

Además, la institución confirmó la muerte de un hombre en Juray de Pejibaye, en Cartago, tras ser atacado con un arma blanca. El suceso se registró a las 12:40 a.m. y cuando las unidades llegaron al lugar, la persona no presentaba signos vitales.

Video tomado de Noticias y Denuncias Costa Rica