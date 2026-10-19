Video: Carlo Díaz llega a Corte Plena para posible reelección

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El fiscal general Carlo Díaz llegó este lunes a la sesión de Corte Plena para su posible reelección.

En este momento presenta su informe de labores ante los magistrados, con la intención de dar los principales alcances de su gestión.

Posteriormente se someterá a las consultas de los magistrados sobre este informe de rendición de cuentas.

Foto: Sergio Espinoza.

Será después de estos que se desarrollará la votación para determinar la continuidad del jerarca del Ministerio Público.