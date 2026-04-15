Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una mujer adulta mayor, identificada con el apellido Hidalgo, de 67 años, falleció en el hospital luego de ser víctima de un atropello ocurrido en el sector de Pavas.

El incidente quedó registrado en video, donde se observa el momento en que la mujer intenta cruzar la calle corriendo. Sin embargo, en ese instante, un vehículo la embiste violentamente, provocándole heridas de gravedad.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde permaneció internada. No obstante, fue declarada fallecida alrededor del mediodía del martes debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el levantamiento del cuerpo, este fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.