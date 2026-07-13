Video: Captan agresión de conductor a mujer y niña en Tibás

Un incidente de violencia vial se registró este lunes en Tibás, donde el conductor de un vehículo pickup agredió físicamente a una mujer que viajaba en motocicleta acompañada por una menor de edad. Los hechos, captados en video por un testigo, ocurrieron en horas de la tarde.

Las imágenes, registradas por la cámara de otro automóvil, muestran cómo el sujeto descendió de un pickup negro y se abalanzó contra la motociclista.

El hombre le propinó un golpe que provocó que tanto la mujer y la niña cayeran directamente sobre la calle, perdiendo el equilibrio por el impacto.

A pesar del fuerte golpe, la mujer logró levantarse del asfalto, incorporar su motocicleta y abrazar a su hija para consolarla.

Grupo Extra consultó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para conocer si existe un reporte policial, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.