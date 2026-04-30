Un video captó el momento en el que un conductor identificado con el apellido González, de 69 años, colisiona a dos mujeres que se movilizaban en una motocicleta, el mismo que fue detenido por oficiales de la Policía de Tránsito y puesto a la orden del Ministerio Público, luego de que la prueba de alcoholemia diera resultado positivo.

El caso se mantiene en investigación para determinar con exactitud las circunstancias del accidente.

El caso

Dos mujeres fallecieron la madrugada de este jueves en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Interamericana Sur, a la altura de Sagrada Familia, en Pérez Zeledón.

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