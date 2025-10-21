Video capta erupción en el Volcán Poás: esto dice experto

Una erupción freática sorprendió el lunes por la noche en el Volcán Poás, según confirmó el vulcanólogo Maarten de Moor, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El evento ocurrió a las 7:47 p.m. en la boca A del cráter activo, donde el volcán expulsó bloques incandescentes a unos 100 metros de altura y una columna de vapor y gases que alcanzó aproximadamente 500 metros sobre el cráter.

De acuerdo con De Moor, se trató de una erupción aislada, sin señales previas que permitieran anticiparla.

“Esa erupción fue aislada, la última erupción antes de esa ocurrió el 9 de septiembre y no había precursores obvios antes de la erupción, entonces esas erupciones pueden ocurrir básicamente sin ninguna señal precursora”, explicó el vulcanólogo.

El Ovsicori mantiene vigilancia constante sobre la actividad del volcán, que se mantiene en un nivel de actividad bajo, aunque susceptible a este tipo de erupciones repentinas.