Video capta erupción del Rincón de la Vieja durante la madrugada

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Una erupción fue registrada durante la madrugada de este miércoles en el volcán Rincón de la Vieja, en Guanacaste.

De acuerdo con el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), el evento ocurrió a las 12:44 a. m. y alcanzó una magnitud acústica de 3,9.

La actividad generó una pluma que se elevó aproximadamente 1.000 metros sobre el cráter. El evento fue observado mediante registros sísmicos, acústicos y una cámara web.

El OVSICORI indicó que la erupción no generó lahares y que, al momento del reporte, el viento se desplazaba hacia el oeste.

Además, el observatorio señaló que se mantiene la ocurrencia frecuente de exhalaciones y erupciones moderadas esporádicas en el volcán.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en precaución.