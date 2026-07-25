Video capta erupción de 400 metros de altura en el Volcán Poás

Una nueva erupción freática se registró la noche del viernes en el volcán Poás, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA).

La actividad ocurrió a las 10:38 p.m. y tuvo una duración aproximada de dos minutos.

De acuerdo con el reporte, la erupción expulsó una pluma de gases que alcanzó cerca de 400 metros de altura sobre el cráter. Además, se registró la expulsión de material balístico, que llegó a unos 200 metros de altura antes de caer nuevamente al fondo del cráter.

El OVSICORI indicó que la columna de gases se desplazó en dirección oeste y que el evento fue identificado mediante cámaras de vigilancia y registros sismo-acústicos.

Las autoridades mantienen el volcán Poás en nivel de actividad de advertencia y continúan con el monitoreo permanente de su comportamiento para detectar cualquier cambio en la actividad eruptiva.