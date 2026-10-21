Video capta cómo ocurrió mortal vuelco en la Ruta 27

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una cámara de seguridad en la Ruta 27 captó el momento en que ocurrió el mortal vuelco de un vehículo en el sector de Pozos de Santa Ana, la mañana de este miércoles.

En las imágenes se observa cómo el automóvil impacta contra un objeto fijo (una señal de tránsito) y, posteriormente, vuelca y da varias vueltas sobre la vía hasta quedar volcado sobre la calzada.

El accidente dejó dos personas fallecidas y otras dos en condición crítica, quienes fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Randall Campos.

Una de las víctimas mortales, una mujer, quedó prensada dentro del vehículo, por lo que los rescatistas tuvieron que utilizar equipo especializado para extraerla. El otro fallecido era un hombre de entre 45 y 50 años, quien fue localizado sobre la carretera, cerca del lugar del accidente.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Randall Campos.

Tras la emergencia, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito quedaron a cargo de la escena. El paso por la ruta 27 permaneció completamente cerrado en ambos sentidos mientras los cuerpos de emergencia atendían el incidente.