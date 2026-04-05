Un video grabado por la cámara de un vehículo que transitaba por la zona captó el momento en que una motocicleta colisionó contra un vehículo en La Fortuna de San Carlos, específicamente en la entrada a Jaurí.

En la motocicleta viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron heridos tras el impacto. La mujer presentó varios golpes producto del accidente.

Tras la emergencia, ambos fueron atendidos y trasladados en categoría amarilla a la Clínica de La Fortuna, donde fueron valorados por personal médico.

No se descarta que puedan ser remitidos posteriormente al Hospital de San Carlos para una atención más especializada.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.