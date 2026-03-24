Un video captó el momento exacto en que ocurrió la colisión múltiple registrada la mañana de este martes en Concepción de La Palmera, en San Carlos, sobre la Ruta 4.

En las imágenes se observa cómo un tráiler impacta a un vehículo repartidor, lo que desencadena un choque en cadena que involucra también a un pickup y una motocicleta. Tras los impactos, el camión pesado termina volcado a un lado de la vía.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia con tres ambulancias.

En total, cuatro personas fueron valoradas en el sitio. Una rechazó la atención y las otras tres se encontraban estables, por lo que no requirieron traslado a un centro médico.

Oficiales de Tránsito se presentaron para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.

Vecinos de la zona indicaron que este punto es frecuente escenario de accidentes, por lo que reiteraron el llamado a mejorar la seguridad vial.

Con información de corresponsal de la zona.