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Luego de la balacera registrada en el centro de Cartago, donde una persona fue asesinada, los presuntos sicarios habrían cometido un bajonazo para huir del lugar.
Un video que llegó a la redacción de Grupo Extra muestra cómo los sujetos obligan a una mujer a bajar de su vehículo, el cual estaba estacionado cerca de donde ocurrió el hecho.
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En las imágenes se observa cómo abren el carro, bajan a la conductora y posteriormente se suben al vehículo para escapar.
La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de un hombre a plena luz del día en el centro de Cartago.
“Se reporta masculino adulto herido de bala. Se abordó al paciente con múltiples impactos, sin signos de vida”, indicó la benemérita.
El hecho ocurrió en las cercanías de la antigua Farmacia Central, en Cartago, donde, en circunstancias que se investigan, varios sujetos atacaron con arma de fuego a un hombre, quien recibió múltiples impactos y fue declarado fallecido en la escena.