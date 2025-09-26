Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en Heredia, luego de que un camión en apariencia irrespetara una señal de alto y fuera impactado por un autobús.

El hecho ocurrió a las 9:17 a.m., 100 metros al norte del bar Alcatraz, cuando el bus colisionó contra el costado del camión, arrastrándolo hasta la acera.

Choque de camión y bus en Heredia.

De acuerdo con testigos y un video de cámara de seguridad compartido por Waze CR, la imprudencia del conductor del camión al no detenerse en la señalización habría sido la causa del accidente.

El percance provocó la obstrucción del carril y un fuerte congestionamiento vial en la zona, mientras se retiraban los vehículos involucrados.

Por el momento no se reportaron personas con lesiones de consideración, aunque la escena quedó bajo investigación de las autoridades.