Un vehículo de carga pesada que transportaba pollos se salió de la vía y terminó en el río en el sector de El Roble, La Palma en Pérez Zeledón.

La emergencia fue atendida este miércoles alrededor de las 7:54 a.m., momento en el que unidades de Bomberos y cuerpos de rescate llegaron al sitio.

Camión de carga pesada cayó al río con el cargamento de pollos.

“Se trató de un vehículo de carga pesada que se sale de la vía, y se traslada un masculino de 24 años al centro médico”, explicó el Cuerpo de Bomberos.

El hombre fue estabilizado en la escena y posteriormente trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

El incidente dejó como particularidad que el vehículo transportaba pollos, los cuales quedaron esparcidos en el área tras el accidente, y hasta el momento se desconoce del estado de estos.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente.