Un vehículo de carga pesada que transportaba pollos se salió de la vía y terminó en el río en el sector de El Roble, La Palma en Pérez Zeledón.
La emergencia fue atendida este miércoles alrededor de las 7:54 a.m., momento en el que unidades de Bomberos y cuerpos de rescate llegaron al sitio.
“Se trató de un vehículo de carga pesada que se sale de la vía, y se traslada un masculino de 24 años al centro médico”, explicó el Cuerpo de Bomberos.
El hombre fue estabilizado en la escena y posteriormente trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.
El incidente dejó como particularidad que el vehículo transportaba pollos, los cuales quedaron esparcidos en el área tras el accidente, y hasta el momento se desconoce del estado de estos.
Las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente.