El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en un video compartido por las autoridades, donde se observa cómo se acerca a una víctima y le dispara en varias ocasiones.

El caso

El caso corresponde a un homicidio ocurrido el pasado 20 de julio de 2025, frente a un supermercado en El Coyol de Alajuela, en el que perdió la vida un hombre de apellido Quirós, de 38 años.

Según el reporte preliminar y el video compartido por las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 3:38 a.m., cuando el sospechoso se aproximó al ofendido.

“Presuntamente, sin mediar palabra alguna, accionó un arma de fuego en contra de su integridad”, indicaron las autoridades.

La víctima fue trasladada al Hospital de San Rafael de Alajuela, donde falleció debido a una herida de bala en la cabeza.

Descripción del sospechoso

El hombre buscado es de contextura media, piel morena, vestía un abrigo gris, pantalón azul y tenis negros al momento del ataque.

El OIJ hace un llamado a la población para colaborar en la identificación del sospechoso. Cualquier información puede brindarse a través de la línea confidencial 800-8000-645 o por medio del WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial (CICO).