Un costarricense de apellidos Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Guacalito de Guanacaste, tras ser sorprendido mientras transportaba de manera ilegal a 7 migrantes, 5 adultos y 2 menores de edad, todos de nacionalidad nicaragüense.

La aprehensión fue realizada por la Policía Profesional de Migración, con apoyo de la Policía de Fronteras y bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Flagrancia de Liberia.

Lea más: 47 funcionarios atienden más de 215 mil solicitudes de refugio

Según el informe preliminar, Gutiérrez habría cobrado ₡25 mil a cada persona por llevarlas desde la línea fronteriza entre Nicaragua y Peñas Blancas hasta el centro de Liberia, utilizando un paso no habilitado para el ingreso al país.

Durante el recorrido, el sujeto conducía a altas velocidades para evadir los controles policiales, lo que puso en riesgo tanto a las personas migrantes como a otros conductores y oficiales que intentaban interceptarlo.

El vehículo fue decomisado y el detenido quedó a la orden del Juzgado Penal de Liberia, donde se determinará su situación jurídica.