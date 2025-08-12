Durante la tarde de este martes, usuarios reportaron una intensa granizada en la General Cañas, debido a las lluvias presentes en el sector.

Según se observa en el video, prevalece una intensa lluvia acompañada de nubes oscuras que cubren el cielo, pero la sorpresa para los conductores es la caída de granizo.

Video: Milagro Torres.

Pronóstico del clima

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que, durante la tarde, el ingreso de humedad favorecerá aguaceros con tormenta en la Zona Norte y el Pacífico.



En el Valle Central se prevén lluvias y aguaceros aislados, también con tormenta.



Para la noche, las condiciones serán más estables, con cielos poco nublados en el Pacífico y Valle Central; sin embargo, no se descartan precipitaciones ocasionales en la Zona Norte y el Caribe.