Un ciudadano asiático fue detenido este miércoles en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuando intentaba abordar un vuelo de la aerolínea Air Canada utilizando un pasaporte que no le pertenecía.

Según el reporte de la Policía Profesional de Migración, el hecho fue detectado durante una revisión inicial efectuada por el Grupo Nocturno 2 y confirmada posteriormente por el Grupo Diurno 1, quienes notaron inconsistencias en la identidad del pasajero.

Tras coordinar con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), los oficiales realizaron una inspección más detallada del equipaje del sospechoso, donde hallaron una cédula de nacionalidad china.

Al ser consultado, el sujeto admitió que ese documento corresponde a su verdadera identidad, confirmando así que el pasaporte con el que pretendía salir del país no era suyo.