Video: Caballo de la Fuerza Pública es atacado por perro

Un caballo de la Unidad Montada de la Fuerza Pública resultó herido luego de ser atacado por un perro en el Parque Metropolitano La Paz, ubicado en San Sebastián, San José.

El hecho, que quedó registrado en video, generó preocupación entre vecinos y usuarios del parque.

En las imágenes se observa cómo el can persigue y muerde las patas del caballo mientras este intentaba huir.

Al mismo tiempo, varias personas, incluyendo oficiales de la Fuerza Pública, se acercan para intervenir y detener al perro.

De acuerdo con el reporte oficial, el caballo sufrió heridas que requirieron atención veterinaria y actualmente permanece incapacitado.

“El caballo de la Unidad Montada fue mordido por un perro que circulaba en los alrededores del Parque de La Paz y fue necesaria atención veterinaria; se mantiene incapacitado”, confirmaron las autoridades.

El video del ataque fue difundido en redes sociales por el usuario Cristian Ramírez.