Video: Buscan sujetos que detonaron arma en cementerio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de accionamiento de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero del 2026 a eso de las 4:00 p.m. en Desamparados, en Alajuela, cuando en apariencia varios sujetos realizaron detonaciones de arma al aire, en apariencia en un cementerio de la zona.

Video: OIJ

El OIJ pide a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.