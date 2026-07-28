El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que figura como sospechoso en una investigación por el presunto delito de abuso sexual.

La búsqueda es desarrollada por agentes de la Delegación Regional de Alajuela, quienes divulgaron imágenes del requerido con el fin de obtener información que permita su identificación y ubicación.

Según el OIJ, los hechos habrían ocurrido el 24 de junio de 2026, durante horas de la tarde, en las instalaciones de un centro comercial ubicado en Monserrat de Alajuela.

El sospechoso corresponde a un hombre que, al momento de los hechos, vestía un pantalón de color oscuro, camisa de manga larga, tenía el cabello rizado y portaba un salveque en la espalda.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que reconozca al individuo o cuente con información relevante sobre su identidad comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645, línea del Centro de Información Confidencial del OIJ.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del sospechoso.