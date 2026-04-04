Un incendio en un autobús movilizó al Cuerpo de Bomberos la tarde de este sábado en el sector de La Garita, en Alajuela.

La emergencia fue reportada alrededor de las 5:46 p. m., específicamente a unos 500 metros al oeste de la escuela de la zona, donde el vehículo fue consumido totalmente por las llamas.

Al lugar se desplazaron una unidad extintora y una unidad tanquero, cuyos equipos trabajan en el control del fuego para evitar su propagación.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se registran personas heridas a raíz del incidente.

Las autoridades mantienen la atención en la escena mientras se investigan las causas que provocaron el incendio.

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