Video: Bryan Ganoza es confundido con Bad Bunny

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El artista costarricense Bryan Ganoza fue protagonista de una escena fuera de lo común en medio de una actividad donde coincidían seguidores de distintos exponentes musicales.

Lo que arrancó como una jornada cualquiera terminó convirtiéndose en un momento llamativo, cuando varias personas empezaron a acercarse a él para pedirle fotos y saludarlo con entusiasmo, generando confusión entre quienes no entendían el motivo de tanta atención.

La explicación llegó después, cuando el propio Ganoza compartió un video en sus plataformas digitales acompañado del mensaje: “Me confundieron con Bad Bunny”.

En el clip se observa cómo asistentes, tanto hombres como mujeres, se acercan ilusionados para capturar una imagen junto a quien creían era una estrella internacional.

Lejos de incomodarse, el nacional decidió seguir la corriente con buena actitud. Atendió cada solicitud y, al ser cuestionado sobre su identidad, respondía con naturalidad: “El Cabro más Macabro”.

La situación también desató conversación en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que el parecido físico no sería con Bad Bunny, sino más cercano al de Anuel AA.

Actualmente, el costarricense continúa desarrollando su carrera artística fuera del país, enfocado en proyectos relacionados con la música y el baile.