El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se encuentra listo en Puntarenas para recibir y trasladar a un biólogo marino mexicano que fue mordido por un tiburón mientras realizaba labores en el Parque Nacional Isla del Coco.

Según informó el doctor Luis Fernández, médico de Bomberos, el afectado es acompañado en la embarcación por paramédicos de la institución, quienes reportan que el paciente viene en condición estable, con alimentación controlada y bajo manejo del dolor.

“El biólogo fue atacado por un tiburón de aproximadamente 4 metros de la especie Galápago, que le provocó lesiones en la parte izquierda de su cara y en el cuero cabelludo. La inflamación ha sido importante durante el trayecto desde la isla, pero cuenta con el soporte adecuado y medicamentos de analgesia administrados por vía periférica”, explicó Fernández.

A su llegada a la estación naval en Puntarenas, los bomberos brindarán soporte médico adicional para asegurar un traslado seguro hacia un centro hospitalario, donde recibirá la atención especializada correspondiente.