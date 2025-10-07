Un equipo de bomberos de la estación de Santa Ana realizó esta mañana un operativo de rescate para salvar a un manigordo (ocelote) que se encontraba atrapado dentro de una alcantarilla.

En un video difundido por el Cuerpo de Bomberos se observa el intenso trabajo de los rescatistas, quienes durante más de 2 horas y media intentaron liberar al felino silvestre.

Según el reporte, el animal se ocultaba repetidamente en el sistema de alcantarillado cada vez que escuchaba la presencia del personal, lo que dificultó su extracción.

Henry Rivera de la Estación de Santa Ana explicó lo ocurrido.

El manigordo fue rescatado y entregado a funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes lo trasladaron hasta La Guácima de Alajuela, donde un veterinario lo atiende debido a que su condición de salud es crítica.