Durante la tarde de este jueves, bomberos de la Estación de Santo Domingo rescataron a una danta de aproximadamente 400 kilogramos en estado de gestación.

Esto luego de que el animal cayera a un pozo de 4 metros de profundidad en una finca privada ubicada en San Isidro de Heredia, en la localidad de Calle Caricias.

Para poder extraerla, un médico veterinario sedó a la danta, lo que permitió a los bomberos realizar la maniobra de extracción mediante un sistema de cuerdas.

Tras el rescate, la danta fue entregada al personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes se encargaron de trasladarla a un sitio seguro, donde será liberada.