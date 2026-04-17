Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas tramita el expediente 25-000335-0061-PE contra un hombre de apellido Shedden, quien sería jugador de baloncesto del Liceo de Heredia-Semedes, por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, según información suministrada por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el OIJ, al sospechoso se le detuvo previo a un juego de la Liga Superior de Baloncesto y ya se le tomó la declaración indagatoria como parte del proceso judicial en curso.

La audiencia para la solicitud de medidas cautelares fue programada para la tarde de este sábado 18 de abril, en el Juzgado Penal de Puntarenas.

Los hechos bajo investigación se remontan al 10 de febrero de 2025, en las cercanías de la entrada de Barranca, en Puntarenas. En ese suceso falleció un hombre identificado como Jairo Ibáñez Golfín, mientras que otra persona resultó herida; sin embargo, su identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

Familiares dan su punto de vista

Un familiar del detenido realizó un posteo en Facebook sobre el caso e indicó que presuntamente se encontraría en libertad debido a que “no tuvo, ni tiene relación con los hechos”.

Además, aseguró que en su familia solo existen personas dedicadas al deporte y “activistas” de la comunidad en Puntarenas.