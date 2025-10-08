La extracción del funcionario de la isla del Coco que cayó en un precipicio de 40 metros es sumamente complicada, según confirmó Gina Cuza, directora del parque Nacional.

A pesar de que el funcionario ya fue rescatado tras su caída este lunes, el trasladarlo dentro de la isla podría tardar horas, según las autoridades.

“Se encuentra bastante golpeado en un sitio difícil de acceso, la situación es bastante complicada para poder extraerlo”, dijo Cuza.

Luis Fernández, doctor del Cuerpo de Bomberos, indicó que en la zona que se encuentra el funcionario es complicada por el clima y la geografía.

Además, confirmó que la caída le provocó al hombre traumas varios que están siendo atendidos.

El viaje de rescate en la isla requiere de cinco o seis horas, para ser colocado en una lancha, que para llegar a Puntarenas se necesita de un viaje de 25 horas, para luego ser llevado vía aérea hasta San José.