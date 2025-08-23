En un encuentro lleno de emociones de principio a fin, el Fútbol Club Barcelona consiguió su segunda victoria de la temporada tras imponerse como visitante ante el Levante.

El cuadro local pegó primero y se fue al descanso con el marcador a su favor. Sin embargo, fiel a su estilo, el conjunto culé reaccionó en el complemento y le dio vuelta al partido con dos golazos de Pedri (49’) y Ferran Torres (52’).



En la recta final, el Barça encontró el tanto del triunfo gracias a un autogol de Unai Elgezabal. Con este resultado, los dirigidos por Hansi Flick mantienen su paso firme en la defensa del título y en la próxima jornada visitarán al Rayo Vallecano.



