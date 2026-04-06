El Pumas UNAM de Keylor Navas dejó ir una ventaja de dos goles y terminó empatando ante las Chivas de Guadalajara en la jornada 13 de la Liga MX.

A pesar del empate a último minuto, el portero costarricense se llevó todos los aplausos al realizar una doble atajada que captó la atenció de todo el planeta.

Primeramente, el arquero detuvo un remate bien colocado, pero dejó el balón servido a Efraín Álvarez. El jugador de las Chivas remató un riflazo a 5 metros de distancia, por lo que Navas, con su mano derecha y con reflejos puros, detuvo el disparo, convirtiéndose en una de las mejores atajadas que ha hecho desde que llegó a México.

Ridiculous double save by 39 year old Keylor Navas 🧤 🇨🇷



Still the best goalkeeper in CONCACAF, and it’s not even close. pic.twitter.com/CgrScDirOY — herculez gomez (@herculezg) April 6, 2026

A pesar de dejar ir la ventaja, Navas y los Pumas sacaron un valioso empate ante el líder del campeonato mexicano, algo que los deja manteniéndose en el quinto lugar.

Su próximo reto será ante el Mazatlán el próximo domingo al mediodía, en el Estadio Universitario.